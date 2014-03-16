Фани "Дніпра" і "Севастополя" провели спільний марш "Крим - це Україна"

Марш, в якому взяли участь близько 2000 футбольних вболівальників, отримав назву "Крим - це Україна", повідомляє ТСН.

"Всі бачать, які події відбуваються на півострові, захопленому іноземними окупантами. Під приводом захисту російськомовного населення від міфічних західних радикалів і бандерівських бойовиків, які існують лише в телесюжетах і статтях російських ЗМІ, почалися рельні репресії та утиски наших співгромадян, які виступають проти введення військ на півострів і вирішення конфліктних питань в дипломатичній площині. Наше завдання продемонструвати, що Україна єдина і неподільна, і що ми не потребуємо таких "захисників", - сказано в заяві фанатів "Дніпра".

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