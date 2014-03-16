Комісія з референдуму: в Криму працюють 1205 виборчих дільниць

Всі 1205 виборчих дільниць в Криму почали роботу в штатному режимі. Про це оголосив журналістам голова комісії Верховної Ради Криму з проведення незаконного референдуму Михайло Малишев, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Він також повідомив, що є певні складності, пов'язані з погодними умовами.

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"У Чорноморському районі тимчасово не працює телефонний зв'язок, а у Білогірському районі на ділянках 54 і 55 немає світла, але всі дільниці приступили до роботи, і, можливо, вже всі технічні труднощі подолані", - додав Малишев.

Голова комісії зазначив, що голосування буде проходити 12 годин без перерви та завершиться в 20:00.

Малишев також повідомив , що в перші хвилини загальнокримського референдуму зафіксована висока явка виборців.

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Як раніше повідомляв УНІАН, всекримський референдум був визнаний нелегітимним українським Конституційним судом, Венеціанською комісією, ЄС і США.

15 березня на розгляд Радою Безпеки ООН була винесена резолюція, яка передбачає оголосити майбутній референдум в Криму таким, що «не має сили», й закликати всі країни не визнавати його результати, однак Росіязаблокувала їїскориставшись правом вето.