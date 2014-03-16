У Запоріжжі центральним проспектом проїхала автоколона з російськими прапорами

Як передає кореспондент УНІАН, у колоні налічується близько 10 легкових автомобілів.

Близько 13.10 колона проїхала біля площі перед Запорізькою ОДА, де проходить традиційний для Запоріжжя з кінця минулого року недільний Майдан.

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Ніякої реакції на колону з боку учасників акції, в якій беруть участь близько 1,5 осіб, не було. Ті, хто їхав в автомобілях із російськими прапорами, також ніяких дій до мітингуваників не чинили. Автомобілі проїхали проспектом в напрямку пам'ятника Леніну, під яким зараз також проходить мітинг, ініційований КПУ. В мітингу прихильників КПУ, за даними правоохоронців, беруть участь близько 300 осіб, і люди продовжують підходити. На площі, крім прапорів КПУ, учасники мітингу підняли кілька російських триколорів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Запоріжжі о 12-00 почалися два мітинги: традиційний Майдан на площі перед будівлею Запорізької ОДА і мітинг КПУ на площі Леніна біля пам'ятника Леніну, де сьогодні ж на 14-00 заплановано мітинг не зареєстрованого на сьогоднішній день формування «Південно-Східний фронт» (заявка на проведення акції подана «Слов'янською гвардією»). Представники цього формування неодноразово заявляли, що вважають сьогоднішню владу в Україні нелегітимною.