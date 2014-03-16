На мітингу в Донецьку сепаратисти поставили ультиматум СБУ
У Донецьку на площі Леніна триває мітинг проросійських активістів. Станом на 14:00 в ньому беруть участь близько 2.5 тис. осіб.
Вони вимагають протягом години звільнити обвинуваченого у сепаратизмі Павла Губарєва. У разі невиконання цієї вимоги вони погрожують пікетувати будівлю обласного управління СБУ.
Читайте такожМосква перекрутила історію з бійнею в Донецьку і вже готова "взяти людей під захист"Також вони збираються завтра в 12:00 пікетувати будівлю Донецької обласної ради з вимогою призначити дату референдуму про визначення подальшої долі Донбасу, передають Новости Донбасса.
У разі, якщо ця вимога не задовольнять, протестувальники мають намір збирати підписи за відкликання депутатів облради.
Виступаючі на мітингу заявляють, що вчора міліції відпустила 20 затриманих у рамках розслідування кримінального провадження за вбивства учасника мітингу на підтримку соборності України Дмитра Чернявського, який був убитий 13 березня в результаті нападу учасників проросійського мітингу.
У той же час, раніше міліції повідомляла лише про 4-х затриманих у рамках цього кримінального провадження.