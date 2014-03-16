На мітингу в Донецьку сепаратисти поставили ультиматум СБУ

Вони вимагають протягом години звільнити обвинуваченого у сепаратизмі Павла Губарєва. У разі невиконання цієї вимоги вони погрожують пікетувати будівлю обласного управління СБУ.

Читайте такожМосква перекрутила історію з бійнею в Донецьку і вже готова "взяти людей під захист"Також вони збираються завтра в 12:00 пікетувати будівлю Донецької обласної ради з вимогою призначити дату референдуму про визначення подальшої долі Донбасу, передають Новости Донбасса.

У разі, якщо ця вимога не задовольнять, протестувальники мають намір збирати підписи за відкликання депутатів облради.

Виступаючі на мітингу заявляють, що вчора міліції відпустила 20 затриманих у рамках розслідування кримінального провадження за вбивства учасника мітингу на підтримку соборності України Дмитра Чернявського, який був убитий 13 березня в результаті нападу учасників проросійського мітингу.

У той же час, раніше міліції повідомляла лише про 4-х затриманих у рамках цього кримінального провадження.