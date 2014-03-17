Під час "референдуму" у Криму голосували "мертвими душами" - КВУ

Про це повідомив голова кримського відділення Комітету виборців України Андрій Крисько, передає Радіо Свобода.

ГЗа інформацією КВУ, під час «референдуму» були допущені непоодинокі порушення. Головним інстументом фальсифікацій Крисько називає спрощену процедуру внесення людей в додаткові списки прямо на виборчій дільниці в день голосування. Кількість людей, внесених таким чином у списки у низці дільниць, він називає «аномальною».

Експерт не виключає, що після голосування на одній дільниці ті самі люди за схожою процедурою могли голосувати на іншій дільниці.

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"Не виключено, що голосували й громадяни Росії з російськими паспортами. Така інформація надходила до нас із кількох джерел. Ми припускаємо, що голосування відбувалося за допомогою «мертвих душ», бо списки дуже старі і не уточнені. На одній із дільниць використовували список ще 1999 року", - зазначив Крисько.

Представник КВУ заявив, що серед спостерігачів не було представників жодної організації, яка викликала б довіру. Окрім того, за словами Криська, єдиний дозволений екзит-пол під час «референдуму» у Криму проводила організація, яку повʼязують із одним із депутатів Сімферопольської міської ради, що також викликає сумніви щодо правдивості зібраних даних.