Канада також не визнає «референдум» у Криму

Канадський премʼєр наголосив, що разом із партнерами з «Великої сімки» Канада працює над пошуком шляхів деескалації кризи, що склалася в Україні після російського вторгнення на частину її території, зокрема – над координацією запровадження додаткових санкцій одо тих осіб, які до цього вторгнення причетні, передає Радіо Свобода.

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«Нерозсудливі, одного дії пана Путіна спричинять лише подальшу економічну і політичну ізоляцію Росії в очах міжнародної спільноти», – зазначив Стівен Гарпер.

«Референдум» у Криму не визнають також ЄС і США.