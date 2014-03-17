Канада також не визнає «референдум» у Криму
03:02, 17 березня 2014Політика
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Премʼєр-міністр Канади Стівен Гарпер заявив, що його країна не визнає результати кримського «референдуму» і вважає його нелегітимним і таким, що відбувся за умов окупації.
Канада також не визнає «референдум» у Криму / sunhome.ru
Канадський премʼєр наголосив, що разом із партнерами з «Великої сімки» Канада працює над пошуком шляхів деескалації кризи, що склалася в Україні після російського вторгнення на частину її території, зокрема – над координацією запровадження додаткових санкцій одо тих осіб, які до цього вторгнення причетні, передає Радіо Свобода.
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«Нерозсудливі, одного дії пана Путіна спричинять лише подальшу економічну і політичну ізоляцію Росії в очах міжнародної спільноти», – зазначив Стівен Гарпер.
«Референдум» у Криму не визнають також ЄС і США.
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