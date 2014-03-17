ВР виділила на оборону близько 7 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 із 307 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Фракція КПУ не голосувала у повному складі. Із фракції Партії регіонів закон підтримали лише 7 народних депутатів.

Законом передбачено виділення додаткового фінансування на 2014 рік за бюджетною програмою КПКВК 3511030 "Резервний фонд" у сумі 6 882,4 млн грн за рахунок оптимізації бюджетних програм державного бюджету, які є непріоритетними та першочерговими.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня на засіданні Кабінет міністрів схвалив законопроект про внесення змін до державного бюджету 2014 року для формування резервного фонду в розмірі 6,8 млрд грн.