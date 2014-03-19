Українські військові спостерігачі проведуть інспекцію в Бєлгороді
Інспекція пройде протягом двох днів у рамках Віденського документу 2011 року.
Українська інспекційна група у складі чотирьох представників прибула в Бєлгород для проведення інспекції зазначеного району в рамках Віденського документу 2011 року, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на начальника Національного центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергія Рижкова.
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"Даний вид інспекції здійснюється з метою переконатися у відсутності масштабної військової діяльності в окремих регіонах держав-учасниць зазначеної угоди, - уточнив він. - Українська сторона вирішила провести цю інспекцію з метою моніторингу району, загальною площею близько 13 тис. кв. км в Білгородській і Курській областях, на предмет "незаявленої військової діяльності".
Начальник центру поінформував, що "в ході інспекції українським представникам буде надана можливість оглянути вказаний район (у тому числі з використанням автомобільного транспорту та обльоту вертольотом) і переконатися в тому, що ніякої військової діяльності, що загрожує Україні, про яку так багато в останні дні йдеться в українських і західних ЗМІ, не ведеться".
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За словами Рижкова, інспекція пройде протягом двох днів і повністю забезпечується за рахунок РФ.
"Це останній інспекційний захід, що проводиться на території Російської Федерації в 2014 році в рамках Віденського документу, у зв'язку з тим, що всі квоти на інспектування нашій території державами ОБСЄ вичерпані", - додав він.