Регіони знову торгуються з Ющенком за крісла?

У даний час між представниками секретаріату президента й опозицією, зокрема, Партією регіонів, ведуться переговори про закріплення за опозицією не тільки Рахункової палати, але й Антимонопольного комітету. Про це ЛІГАбізнесІнформ повідомило джерело в Партії регіонів.

Як відомо, раніше перший віце-прем`єр-міністр Олександр Турчинов оприлюднив інформацію про те, що Кабінет міністрів 14 січня цього року вніс у парламент подання на призначення головою АМКУ Давида Жванії. У той же час, чинний голова АМКУ Олексій Костусєв стверджує, що нове призначення можливе лише у випадку, якщо посада вакантна. Термін його 7-річних повноважень спиває лише в липні 2008 року. За словами Костусєва, підставою для його дострокового звільнення, відповідно до законодавства, можуть бути лише дві причини: стан здоров`я або здійснення злочину: "Таким чином, жодних законних підстав для мого звільнення, а отже, і призначення на посаду іншої особи, немає".