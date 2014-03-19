У "Правому секторі" заговорили про нову революцію в Україні

Керівник силового блоку “Правого сектора” (Схід) Андрій Білецький не виключає, що в Україні може виникнути ще одна революція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

“Я особисто вірю в другу революцію, бо справа зроблена навіть не на 30%. Повірте, вони дуже швидко оговтуються. Повірте, у Харкові все вирішують повністю «регіонали». Структура їхня не розпалась. Вони входять у змову з нинішньою владою з величезною швидкістю, і я вірю, що потрібна друга революція. Яка вона буде і коли, на дану хвилину дуже складно сказати, але вона обов'язково буде”, - сказав Білецький.

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Він зауважив, що люди, які стояли на Майдані, дали нинішній владі кредит довіри під захист національних інтересів.

"Зараз цей кредит довіри весь час падає, бо Крим відданий без бою... Ця влада має невеличкий ліміт легітимності - до виборів. Часу в них залишилось небагато. Ми до них ставимось все критичніше з кожним днем", - наголосив Білецький.