Путін: В Україні відбулася революція, після якої виникла нова держава, з якою РФ нічого не підписувала

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві, коментуючи гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму.

Читайте такожПутін про відмову лідерів G7 приїхати в Сочі: "Якщо вони не хочуть приїжджати, ну не треба" «Що стосується угод (Будапештського меморандуму - УНІАН). Як (західна) громадськість, політичні кола розцінюють події, що відбулися. Ясно, що це озброєне захоплення влади, і ясно, що це зроблено всупереч Конституції. Це очевидний факт. Коли ми вказуємо на те, що це антиконституційний переворот, нам говорять: ні, це не антиконституційний переворот, не захоплення влади, це революція», - сказав Путін.

«А якщо це революція, то що це означає? Мені тоді важко не погодитися з деякими нашими експертами, які вважають, що на цій території виникає нова держава. Так само, як було після краху Російської імперії після революції 1917 року. А з цією державою й стосовно цієї держави ми ніяких документів, що зобов`язують, не підписували», - заявив Путін.

Читайте такожПутін заявив, що розуміє людей на Майдані, але не вітаю зміну влади таким чиномДовідка УНІАН. Меморандум про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - міжнародний договір, укладений 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про без`ядерний статус України. Угода містить пункти, що надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.