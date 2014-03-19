У Криму почали видавати російські паспорти

У законопроекті про прийом Криму та Севастополя до складу РФ, який був внесений до Держдуми президентом РФ в середу, йдеться, що з дня прийняття Криму до складу РФ і утворення нових регіонів громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають в Криму, визнаються громадянами Російської Федерації, повідомляє РИА Новости.

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«Така робота розпочалася. Частину паспортів ми вже видали сьогодні, і інтенсивність цієї роботи буде тільки зростати з кожним днем», - сказав він.

При цьому глава відомства не зміг уточнити, як будуть жити і працювати в Криму ті люди, які не захочуть ставати громадянами Росії. За словами Ромодановського, випадок з Кримом унікальний і пройшло ще мало часу. «У нас є першочергові завдання, які необхідно вирішувати», - сказав Ромодановський.

При цьому він запевнив, що всі проблемні питання будуть врегульовані.