Турчинов звільнив низку послів

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звільнив Олександра Нефьодова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Киргизькій Республіці.

Відповідний указ оприлюднено на президентському сайті.

Також він звільнив Олександра Никоненка з посади посла України в Португальській Республіці, а також з посади посла Анголи за сумісництвом, Маркіяна Мальського з посади посла в Польщі, Євгена Кириленка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Арабській Республіці Єгипет.

Іншим указом Туричинов звільнив Валерія Гребенюка з посади посла України в Південно-Африканській Республіці, а також з посад посла в Намібії, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Замбія та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Зімбабве за сумісництвом.

Також в.о. Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звільнив Михайла Скуратовського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Данія.

Крім того Турчинов звільнив Валерія Степанова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція.