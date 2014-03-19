Турчинов звільнив низку послів
Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звільнив ряд послів.
Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звільнив Олександра Нефьодова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Киргизькій Республіці.
Відповідний указ оприлюднено на президентському сайті.
Також він звільнив Олександра Никоненка з посади посла України в Португальській Республіці, а також з посади посла Анголи за сумісництвом, Маркіяна Мальського з посади посла в Польщі, Євгена Кириленка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Арабській Республіці Єгипет.
Іншим указом Туричинов звільнив Валерія Гребенюка з посади посла України в Південно-Африканській Республіці, а також з посад посла в Намібії, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Замбія та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Зімбабве за сумісництвом.
Також в.о. Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звільнив Михайла Скуратовського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Данія.
Крім того Турчинов звільнив Валерія Степанова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція.