Кримські сепаратисти Аксьонов і Константинов оголошені в розшук

Самопроголошений голова Ради Міністрів Криму Сергій Аксьонов і голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов оголошені в розшук МВС.

Інформація з їх особистими даними, а також фотографії, з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ в розділі "особи, які переховуються від органів досудового розслідування".

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Зокрема, на сайті зазначається, що Сергія Аксьонова та Володимира Константинова звинувачують за ст. 109, ч.1.



