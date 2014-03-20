Кримські сепаратисти Аксьонов і Константинов оголошені в розшук
14:43, 20 березня 2014Політика
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Інформація з їх особистими даними, а також фотографії, виклали на сайт Міністерства внутрішніх справ.
mvs.gov.ua
Самопроголошений голова Ради Міністрів Криму Сергій Аксьонов і голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов оголошені в розшук МВС.
Інформація з їх особистими даними, а також фотографії, з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ в розділі "особи, які переховуються від органів досудового розслідування".
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Зокрема, на сайті зазначається, що Сергія Аксьонова та Володимира Константинова звинувачують за ст. 109, ч.1.
mvs.gov.ua
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