Шульц: Росія програє масштабну економічну конфронтацію з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Шульц заявив під час саміту ЄС за участю 28 лідерів країн-членів, які серед іншого обговорюють ситуацію навколо Криму.

”Росія фактично вже анексувала Крим. ЄС має надіслати Росії сигнал. Санкції мають посилитись, якщо ми хочемо уникнути воєнного конфлікту, і я ще нікого не зустрічав, хто хотів би воєнного конфлікту. Але якщо російський уряд буде й надалі робити те, що він зробив у Криму, то на Росію чекатиме масштабна економічна конфронтація з Європейським Союзом, і ми побачимо, що Росія програє”, - сказав Шульц.

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”Треба провести ”червону лінію”, і якщо Росія її перейде - тоді вжити рішучих заходів. Ми вже підійшли до ”червоної лінії”, яку не можна переходити... Але маємо значне порушення міжнародних норм Росією”, - додав президент Європарламенту.

Лідери ЄС переважно схиляються нині до введення другої фази санкцій проти Росії, які включатимуть розширення списку осіб, фінансові активи яких в ЄС будуть заморожені, та яким буде заборонено в`їзд до ЄС. Третя фаза передбачає широкі економічні санкції ЄС проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

17 березня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ ввела санкції проти восьми кримчан-громадян України та 13-ти громадян Росії за дії, спрямовані на відокремлення Криму від України та проведення референдуму 16 березня. Їм заборонено в`їзд до країн ЄС, а їхні активи заморожені.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб`єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін і нелегітимні представники кримської влади підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб`єктів.

Сьогодні, 20 березня, Державна дума Росії на позачерговому пленарному засіданні ухвалила рішення про анексію Криму.