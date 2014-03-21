Тягнибок може відмовитися від участі у виборах президента
Лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок може відмовитися від участі у виборах президента, запланованих на 25 травня.
Про це в інтерв'ю «Українській правді» сказав депутат Ігор Кривецький.
"У нас є деякі домовленості з союзниками. Якщо вони їх виконають, ми тоді, звичайно, можливо, й не підемо (на вибори президента)", - сказав Кривецький.
Читайте такожТягнибок пропонує надати Севастополю право вільного порту
На питання, чи передбачає це домовленість у форматі "спікер для Тягнибока при президенті Тимошенко", депутат сказав: "Я не готовий сказати, тому що йдуть розмови. Ми дуже правильні - і стараємося, щоб потиск руки був більше, ніж підпис на папері".
"Я вам хочу сказати, що коли був Майдан, то Тягнибок особисто сказав своїм партнерам: "Я не претендую на посаду президента. І якщо така ситуація, розберіться між собою, я готовий підтримати будь-кого з вас". І ми єдині, які не займалися виборами, а займалися революцією", - пояснив Кривецький.
Також він підтвердив, що бере участь у переговорах на найвищому рівні щодо призначень нової влади.
За словами Кривецького, він "основний фінансист Майдану з боку "Свободи".
"Я думаю, що 90% з того, що "Свобода" фінансувала під час Майдану, – це забезпечував я. Моя сцена стоїть до цього часу безкоштовно", - додав він.
"Ми здружилися з Турчиновим, з Яценюком, з іншими... Тому я приношу до них ту кандидатуру, яка погоджена політвиконкомом, і говорю: "От з нашої сторони є така". Я - перемовник, і це визначено політвиконкомом", - сказав депутат.
Коментуючи закиди, що він є кримінальним авторитетом на прізвисько "Пупс", депутат сказав: "Як можна мене приписати до кримінального кола Львова, якщо мене навіть не було за штраф притягнуто, я не проходив по жодній справі, навіть як свідок".