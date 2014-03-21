Тимошенко вважає Путіна найкращим агітатором НАТО

Про це сказала лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко у програмі «Шустер лайф» на Першому Національному телеканалі, коментуючи дані опитування, які свідчать, що за останній тиждень в державі різко зросла кількість прихильників вступу України в НАТО.

Вона наголосила, що Путін за останні тижні в цьому напрямку «зробив більше, ніж вся система агітації НАТО за всі десятки років».

Відповідаючи на запитання щодо можливості вступу України до НАТО, Тимошенко підкреслила, що сьогодні «абсолютна більшість українців розуміє, що якщо б у певний час Україна стала членом НАТО, то сьогодні до її кордонів не підійшли б навіть близько».

Читайте такожПодії в Україні можуть прискорити процес зближення НАТО з кандидатами - Расмуссен«Люди це прагматично розуміють», - додала вона.

За словами Тимошенко, приблизно три тижні тому «ЄС був категорично проти того, щоб підписувати Угоду про асоціацію з Україною прямо зараз, щоб не загострювати стосунки з Росією», але потім «в один день було прийнято рішення підписати угоду».

«Я вам більше скажу: сьогодні говорять про підписання політичної частини, але Угода про асоціацію з Україною - це єдиний цілісний документ, де поабзацно є і політика, й економіка. І те, що підписали сьогодні, по суті, підписали цілісний документ, який буде вводитися в дію поступово, і я думаю, що навіть підписувати нічого не треба», - сказала Тимошенко.

При цьому вона висловила переконання, що у разі ескалації конфлікту з боку Росії світ реагуватиме адекватно.

За її словами, сьогодні Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив, що Європа готова розглядати питання про членство України в ЄС.

Вона підкреслила, що така ж ситуація може бути й зі вступом України до НАТО, що сьогодні виглядає нібито неможливим.

За словами Тимошенко, у програмі провели аналогії між виступами Путіна і Гітлера, а сама історія може закінчитися «бункером», як і колись в Німеччині.