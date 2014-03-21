Тимошенко збирається поставити хрест на олігархії

Про це сказала лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко в програмі «Шустер Live» на першому Національному.

Вона наголосила, що сьогодні олігархи очолюють в Україні деякі обласні держадміністрації, бо вони «захищають одночасно свою власність в цих областях і одночасно захищають Україну».

«Так співпали інтереси», - додала вона. При цьому підкреслила: «Ніякої індульгенції їм це не дає».

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Тимошенко наголосила, що «на олігархії треба поставити хрест, але це не означає, що з ними треба щось екзотичне робити, а це значить, що вони мусять почати жити за стандартними для всіх правилах». Вона зазначила, що «за кожною політичною силою в кулуарах стоять відомі люди».

«Коли обирається Президент, то він ще не дійшов до свого кабінету на Банковій, а його вже шість разів купили», - сказала Тимошенко.