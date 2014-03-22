Росія може напасти на Україну будь-якої миті - Міноборони

Як заявив заступник міністра оборони Леонід Поляков, спроби поширення агресії Росії на материкову Україну не припиняються, пише ТСН.

Росією на східні території "Накопичений військовий потенціал біля кордонів нашої країни може бути в будь-який момент використаний проти нас", - сказав Поляков.

За його словами, російські війська, які брали участь у навчаннях, відійшли від українсько-російського кордону, але так і не повернулися в свої частини.

На часі, додав Поляков, вони розташувалися глибше на території РФ, але недалеко від кордону.