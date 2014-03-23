Російська агресія проти України зруйнувала всю європейську систему безпеки - адмірал Кабаненко

Про це заявив колишній перший заступник начальника Генштабу Збройних сил України, адмірал Ігор Кабаненко в в ефірі телеканалу БТБ в суботу.

«Фактично це намагання створити новий європейський порядок, де немає України і багатьох інших суб’єктів державності. А натомість є імперія, яка будується на засадах військової сили і тоталітарних принципах. Ми повинні зрозуміти це, і, гадаю, на Заході також це вже починають це розуміти», - сказав Кабаненко.

Читайте такожРосія накопичує наступальне озброєння на кордоні з Україною - адмірал Кабаненко«Ми повинні захистити самі себе, адже ніхто не буде за нас воювати. Ніхто за нас не вирішить питання нашої незалежності і безпеки, бо так побудований демократичний світ. Тим більше, що ми не є членами системи колективної безпеки. Наприклад, у Євроатлантичному договорі є ст.5, яка визначає, що при нападі на одну із країн НАТО, вважається, що напад здійснено на всі країни альянсу. Тобто в цій ситуації так історично і геополітично склалося, що ми можемо розраховувати тільки на власні сили. Але допомога, сподіваюсь, буде в різних площинах», - вважає адмірал.

«Багато хто сьогодні вважає, що все обійдеться, але це не так. Адже військові індикатори та аспекти того, що відбувається, свідчать, що ми повинні ментально, морально, свідомо готуватися до найгірших сценаріїв. Ми повинні перейти від свідомості мирного часу до свідомості війни. Це також дуже важливо. Це принципові речі, які також працюватимуть на нашу перемогу», - підсумував адмірал.