"Правий сектор" відкрив дачу Медведчука в Жденієві для екскурсій
20:55, 23 березня 2014Політика
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Дачу "Ведмежа діброва" зайняли бійці "Правого сектора" Закарпаття. Зараз на території садиби їх 70-80 чоловік.
Фото: zakarpattya.net.ua
Видання називає дачу Медведчука "закарпатським Межигір'ям". Картинна галерея садиби нагадує музей, тут все - від Золтана Шолтеса до Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая, ескізи та картини, передає Закарпаття. Онлайн.
Крім основної споруди тут є ще три: господарський будиночок, зверху - колиба. Є на території своя ферма - з коровами і кіньми і власна сироварня. В гаражі - автомобіль "Майбах".
Завтра, з 9-ї години, "Ведмежа діброва" Медведчука буде відкрита для громадськості.
Як повідомляє видання, у неділю, 23 березня, близько о пів на першу, люди зробили спробу проникнення на територією дачі Медведчука.
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