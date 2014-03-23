"Правий сектор" відкрив дачу Медведчука в Жденієві для екскурсій

Видання називає дачу Медведчука "закарпатським Межигір'ям". Картинна галерея садиби нагадує музей, тут все - від Золтана Шолтеса до Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая, ескізи та картини, передає Закарпаття. Онлайн.

Крім основної споруди тут є ще три: господарський будиночок, зверху - колиба. Є на території своя ферма - з коровами і кіньми і власна сироварня. В гаражі - автомобіль "Майбах".

Завтра, з 9-ї години, "Ведмежа діброва" Медведчука буде відкрита для громадськості.

Як повідомляє видання, у неділю, 23 березня, близько о пів на першу, люди зробили спробу проникнення на територією дачі Медведчука.