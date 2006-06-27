”Регіонали” житимуть у ВР два дні. Жінки принесуть їм телевізор

Народні депутати з фракції Партії регіонів залишаться чергувати у сесійній залі Верховної Ради до четверга, 29 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала народний депутат з цієї фракції Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона нагадала, що фракція Партії регіонів поділена на 6 підгруп, і від кожної підгрупи почергово в сесійній залі буде знаходитися по двоє-троє депутатів. Жінки-депутати чергувати не будуть, додала Р.БОГАТИРЬОВА.

«Люди будуть цілодобово», - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також зазначила, що депутати в кулуарах встановлять телевізор. «Збираються телевізор встановити, щоб він залишився назавжди, мало кому знадобиться», - сказала вона.

Депутат підтвердила намір Партії регіонів продовжувати блокування і в четвер, якщо ультиматум “регіоналів” не буде виконано. «Якщо кожен буде читати регламент як він хоче, ми повторимо у четвер те, що було сьогодні. Ми не дамо працювати – це абсолютно точно», - сказала вона, додавши, що “відлік часу пішов”. Разом з тим вона зауважила, що Партія регіонів не зацікавлена у розпуску парламенту, але якщо заяву партії більшість проігнорує, то нічого іншого не залишиться. «Звичайно, цей конфлікт перетвориться на політичне протистояння, яке призведе до розпуску парламенту. Ми просто не дамо працювати 30 днів», - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо Президент не розпустить парламент, оскільки, згідно з Конституцією, він не зобов’язаний цього робити, хоч і має таке право, Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що, «мабуть, це влаштовує когось, якщо люди, які представляють достатньо велику кількість виборців, а з ними не ведеться діалог, це фактично плюють на тих людей, яких представляє Партія регіонів і КПУ».

Вона також підкреслила, що комуністи заявили про підтримку дій Партії регіонів, хоча і не беруть «фізичної участі» у блокуванні.

Р.БОГАТИРЬОВА також запросила журналістів до сесійної зали і продемонструвала їм, що в залі немає ні порожніх пляшок, ні недопалків, про які говорила Юлія ТИМОШЕНКО.

О 18.00 журналісти залишити приміщення ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед початком пленарного засідання депутати фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію парламенту. Засідання ВР так і не розпочалося.

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не будуть виконані всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.

"Регіонали" заявили, що не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті, а також наміром своїх політичних опонентів включити до порядку денного засідання питання про обрання відсутніх членів Конституційного Суду.

Крім того, Партія регіонів вимагає обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також “регіонали” наполягають на припиненні незаконного сумісництва посадовців з депутатськими повноваженнями.