Росія бажає Україні "здолати кризу" через федералізацію

Про це в інтерв'ю ВВС One заявив в неділю постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, пишуть РИА Новости.

Ведучий Енрю Марр, говорячи про ситуацію в Україні, запитав постпреда про санкції проти РФ щодо банків і ряду осіб в керівництві РФ.

"Ці заходи ірраціональні, кажучи політично коректно, і політично мотивовані", - заявив Чижов.

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Ведучий нагадав, що проти РФ розглядається можливість економічних санкцій і Росія може бути вразлива, зокрема, якщо урвуться поставки газу в Італію та Німеччину.

"Ми не боїмося", - заявив Чижов і пояснив, що зараз на дворі XXI століття глобальної економіки і закордонних партнерів санкції також торкнуться.

Разом з тим, говорячи про ситуацію в Україні, Чижов підкреслив: РФ бажає, щоб Україна подолала політичну кризу, можливо, через федералізацію.