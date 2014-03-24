Російські окупанти намагаються висадитися на борт тральщика "Черкаси"

09:45, 24 березня 2014
Політика
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Озброєні люди на швидкохідних катерах намагаються висадитися на борт тральщика "Черкаси".

Озеро Донузлав / crimeabest.com

"Озброєні люди на швидкохідних катерах роблять спроби висадитися на борт тральщика "Черкаси". Український корабель на ходу, робить маневри, перешкоджає висадці десанту на борт", - написав у Facebook глава Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

Нагадаємо, українські моряки, які заблоковані в озері Донузлав, намагалися прорватися в море. Тоді тральщик "Черкаси" спробував стягнути один затоплений корабель, щоб звільнити вихід.

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