Російські окупанти намагаються висадитися на борт тральщика "Черкаси"
09:45, 24 березня 2014Політика
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Озброєні люди на швидкохідних катерах намагаються висадитися на борт тральщика "Черкаси".
Озброєні люди на швидкохідних катерах намагаються висадитися на борт тральщика Черкаси / crimeabest.com
"Озброєні люди на швидкохідних катерах роблять спроби висадитися на борт тральщика "Черкаси". Український корабель на ходу, робить маневри, перешкоджає висадці десанту на борт", - написав у Facebook глава Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.
Нагадаємо, українські моряки, які заблоковані в озері Донузлав, намагалися прорватися в море. Тоді тральщик "Черкаси" спробував стягнути один затоплений корабель, щоб звільнити вихід.
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