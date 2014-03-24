Російські окупанти намагаються висадитися на борт тральщика "Черкаси"

"Озброєні люди на швидкохідних катерах роблять спроби висадитися на борт тральщика "Черкаси". Український корабель на ходу, робить маневри, перешкоджає висадці десанту на борт", - написав у Facebook глава Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

Нагадаємо, українські моряки, які заблоковані в озері Донузлав, намагалися прорватися в море. Тоді тральщик "Черкаси" спробував стягнути один затоплений корабель, щоб звільнити вихід.