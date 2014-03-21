Командир "Черкас" розповів, як українські кораблі здавалися в Донузлаві

Про це Українській правді повідомив командир корабля "Черкаси" Юрій Федаш.

Він розповів, що в 9 ранку закінчився термін ультиматуму, поставленого російськими військовими.

Кораблі Костянтин Ольшанський, Кіровоград, Чернігів пішли до причальної стінки за наказом командира бригади. "Черкаси" відмовилися виконувати такий наказ.

Після цього, командування МВС відсторонило командира бригади, і кораблі тимчасово зупинилися, а "Костянтин Ольшанський", відійшов від причалу і став на якір.

"Однак через три години, морський тральщик "Чернігів" все ж пішов до причалу, щоб здати корабель. За ним пішов середньо-десантний корабель "Кіровоград". Вони не побачили підтримки країни, держави", - розповів він.

"Після цього ми, морський тральщик "Черкаси" під пісні "Ворогові не здається наш гордий варяг" пішов на вихід з озера Донузлав і спробував стягнути один корабель, щоб звільнити собі вихід", - розповів Федаш.

"Оскільки не вистачило потужності, почали рватися кінці, але десь протягом години ми стягували корабель. Ми попросили допомоги у морського тральщика "Чернігів", щоб можна було стягнути удвох, на що ми отримали відмову", - розповів капітан тральщика "Черкаси".

За його словами, чеерз це "операція не увінчалася успіхом".

"За цей час підлітали вертольоти, снайпери були навколо. Обстановка нарощувалася кожну хвилину, ми не звертали на це увагу, нас це не лякало", - додав він.

"Після того, як більше не було можливості щось робити, корабель залишив кінці, щоб не сісти на мілину. Після цього ми пішли займати оборону, став на якір і тримає кругову оборону з великим десантним кораблем Костянтин Ольшанський", - розповів Федаш.

Він також розповів, що вранці в п'ятницю написали рапорт на звільнення і зійшли з корабля 2 офіцера, один мічман та 9 чоловік особового складу.

З рештою екіпажем, корабель не в повному складі, але ми продовжуємо тримати борону. Здаватися не збираємося. Кожен член екіпажу сказав, що не хоче в такій ганьбі, як здача, брати участь.

Відповідаючи на питання, чи підняли ті кораблі, які підійшли до причалу, російські прапори, він відповів, що "можливо, що у них є домовленість підняти триколор в суботу".