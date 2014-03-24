Парубій каже, що Путін не відмовився від нападу на Україну

Секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій заявляє, що Росія не відмовилась від плану нападу на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами Парубія, на сьогодні на кордонах з Україною продовжує перебувати майже 100-тисячний бойовий загін російської армії, готовий до вторгнення на територію України, незважаючи на всі заяви офіційного Кремля.

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“Ми можемо сьогодні стверджувати, що продовжується дія їхнього плану під умовною назвою “Русская весна”, продовжуються спроби дестабілізації ситуації в південно-східних регіонах України”, - заявив Парубій.

Він зауважив, що практично кожного дня українській стороні вдається затримувати диверсійні групи, які перекидаються здебільшого з території РФ з метою дестабілізації ситуації в південно-східних регіонах, захоплення адмінбудівель.

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“Тільки за сьогоднішній і вчорашній день в місті Одеса було затримано злочинно-диверсійну групу у складі 4 осіб, які були озброєні автоматами і пістолетами. У Чернігівській області був затриманий громадянин РФ при спробі переправити через кордон боєприпаси, в Херсоні був арештований підозрюваний, який займався незаконним збором даних про українські війська”, - сказав Парубій, додавши, що сьогодні о 4-й ранку був скоєний напад на склад стрілецької зброї в Одеській області.

Також Парубій зазначив, що впродовж останнього часу заарештовано кілька лідерів екстремістських угруповань, які ставили собі за мету дестабілізувати ситуацію в східних регіонах.

“Отже, загальна операція, яка була запланована з самого початку (Росією — УНІАН), як швидка дія у 8 південно-східних областях, вона продовжується, і надалі перекидаються диверсійні групи з метою дестабілізувати ситуацію, щоб створити підстави для вторгнення російських військ на територію України», - сказав секретар РНБО. Причому найбільша небезпека, за словами Парубія, зараз спостерігається в Одеській області, яка знаходиться на кордоні з Придністров'ям.

Саме тому, за словами Парубія, основним для України є оборона кордонів і на півдні, і на сході держави. Він нагадав, що Україна вже завершила розгортання усіх бойових частин армії у прикордонних регіонах країни.

Як повідомлялося, 23 березня виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця заявив, що небезпека початку війни Росії з Україною зростає.

«Ми не знаємо, що на думці у (президента Росії Володимира) Путіна і яке буде його рішення. Тому становище стало ще більш вибухонебезпечне, ніж минулого тижня», – сказав Дещиця.

За його словами, нині така ситуація, незважаючи на те, що світова спільнота намагається за допомогою дипломатичних заходів і санкцій зупинити Росію.

При цьому Дещиця наголосив, що в разі вторгнення Росії на континентальну частину України українці готові захищати свою Батьківщину.