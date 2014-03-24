Україна залишиться без'ядерною державою - міністр

22:38, 24 березня 2014
Політика
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Київ підтверджує свої зобов'язання з нерозповсюдження ядерної зброї. 

Дещиця

Про це в понеділок в Гаазі, на брифінгу в рамках Саміту з ядерної безпеки, заявив міністр закордонних справ України Андрій Дещиця, пише УРА-Інформ.

За його словами, український уряд підтверджує зобов'язання України за договорами про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерної держави.

Глава зовнішньополітичного відомства також підкреслив, що це не допоможе встановити стабільні відносини, а навпаки принесе загрозу в регіон.

"Загроза це не той метод, за допомогою якого ви можете переконати людей", - упевнений Дещиця.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Дещиця очолює урядову делегацію України на Саміті з питань ядерної безпеки, який розпочався сьогодні в Гаазі. 

У рамках Саміту українська делегація планує провести ряд двосторонніх зустрічей, під час яких обговорить, зокрема, заходи реагування на військову агресію Російської Федерації щодо України.

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