Україна залишиться без'ядерною державою - міністр

Про це в понеділок в Гаазі, на брифінгу в рамках Саміту з ядерної безпеки, заявив міністр закордонних справ України Андрій Дещиця, пише УРА-Інформ.

За його словами, український уряд підтверджує зобов'язання України за договорами про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерної держави.

Глава зовнішньополітичного відомства також підкреслив, що це не допоможе встановити стабільні відносини, а навпаки принесе загрозу в регіон.

"Загроза це не той метод, за допомогою якого ви можете переконати людей", - упевнений Дещиця.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Дещиця очолює урядову делегацію України на Саміті з питань ядерної безпеки, який розпочався сьогодні в Гаазі.

У рамках Саміту українська делегація планує провести ряд двосторонніх зустрічей, під час яких обговорить, зокрема, заходи реагування на військову агресію Російської Федерації щодо України.