Рада не схвалила відставку Тенюха

Як передає кореспондент УНІАН, за відставку Тенюха проголосували лише 197 народних депутатів із 327 зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього фракція “УДАР” попросила провести консультації з даного питання.

Засідання парламенту продовжується, виступають голови фракцій.

Перед цим, виступаючи у ВР, Тенюх заявив, що останнім часом обговорюється інформація про те, що керівництво не віддавало необхідні накази українським військовослужбовцям.

Водночас він зауважив, що після свого призначення на посаду він віддавав необхідні накази, зокрема стосовно дозволу на використання зброї.Читайте такожТенюх заперечує, що військові у Криму незадоволені і називає скарги "провокаціями"

“Розуміючи, що декому, можливо, не подобаються ті дії, які я здійснюю як виконувач обов'язків міністра оборони, а також непорозуміння в питаннях тих, які пропонувалися з першого дня і до сьогодні стосовно Криму, я за своє місце ніколи не тримався і триматися не збираюся”, - сказав Тенюх.

Таким чином, у даній ситуації, зауважив Тенюх, він подає у відставку. “Честь маю”, - сказав він.