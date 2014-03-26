Силовики стріляли по активістам Майдану з неоплаченої зброї

Держказначейство, за платіжним дорученням МВС, заборгувало КНВО "Форт" за виготовлену і поставлену продукцію 18,431 млн гривень.

Про це йдеться у зверненні Казенно науково-виробничого об'єднання "Форт" МВС України, повідомляє Економічна правда.

"Станом на 13.03.2014 року в Держказначействі України залишаються без виконання платіжні документи на суму 18,431 млн гривень", - йдеться у зверненні.

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Згідно з повідомленням, "КНВО "Форт" на сьогоднішній день вичерпала всі свої внутрішні фінансові ресурси.

Нагадаємо, КНВО "Форт" МВС спеціалізується на розробці і серійному виготовлені стрілецької зброї, боєприпасів до неї та засобів спецпризначення для потреб силових структур.