Обдарована молодь викладе свій погляд на суверенітет України

15-00 - У Центрі культурного відродження, відбудеться круглий стіл на тему: «Загрози суверенітету України – погляд молоді», приурочений до 10-ї річниці прийняття Конституції України. Організатори - Українська Студентська Спілка та МБО “Фонд Сприяння Розвитку Здібної та Обдарованої Молоді” (вул. Ярославів Вал, 9). Потрібна акредитація. Телефони: 8-050-341-20-86, 8-066-574-56-87, 8-050-358-22-38.

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