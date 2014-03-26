Ольга Богомолець вирішила балотуватися у президенти

20:37, 26 березня 2014
Політика
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Згідно з повідомленням на офіційному сайті Богомолець, завтра вранці вона збирається подати документи до ЦВК.

Богомолець вирішила йти у президенти

Лікар і громадський діяч Ольга Богомолець вирішила взяти участь у дострокових виборах президента України.

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Про це повідомляється на її офіційному сайті.

"Завтра, 27 березня о 9.30 громадський діяч Ольга Богомолець подасть документи до ЦВК щодо балотування на посаду Президента України", - наголошується в повідомленні.

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