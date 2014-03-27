Розвідка США доповіла Обамі про можливе вторгнення РФ в Україну

До такого висновку військова розвідка США прийшла у зв'язку з «тривожними симптомами, що з'явилися в останні три-чотири дні», повідомляє israelinfo.ru з посиланням на CNN.

Американські експерти очікують ударів по Луганську, Донецьку і Харкову, кидка в Придністров'я - і не виключають спроби захоплень територій в Прибалтиці. Генерал Філіп Бридлав, командувач сил НАТО, сказав конгресменам, що зосереджених біля кордонів російських сил для цього достатньо.

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За даними американської розвідки, в районах Ростова-на-Дону, Курська та Бєлгорода зосереджено угруповання чисельністю понад 30,000 вояків, переважно у складі моторизованих підрозділів, призначених для швидких кидків

Крім того, в стан мобілізаційної готовності приведені підрозділи, розташовані в глибині російської території.