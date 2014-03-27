Турчинов вважає, що анексія Криму не зупинить рух України до Європи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС сьогодні в Києві.

За словами Турчинова, “на шляху стабілізації ситуації в Україні, на шляху до відбудови справді демократичної могутньої України стала агресія Російської Федерації в Криму”.

“Це не просто збіг в часі, коли Україна готувалась до підписання Угоди про асоціацію і розпочалася агресія”, - зазначив Турчинов.

За його словами, те,що Росія “не змогла зробити півроку тому, вони пробують зробити зараз”.

Він підкреслив, що, “незважаючи на провокацію, незважаючи на спробу анексії нашої території, рух України до Європи не зупинити”.

Турчинов подякував ЄС за ту позицію, яку він зайняв щодо України від самого початку агресії Росії і спроби анексії Криму.