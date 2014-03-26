Обама: "Холодної війни" немає, Росія - не Радянський союз

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Обама заявив під час виступу в Палаці мистецтв "Бозар" після саміту ЄС-США.

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"Зрозумійте, це не нова "холодна війна", до якої ми входимо. На відміну від Радянського Союзу, Росія не стоїть на чолі блоку держав, не має глобальної ідеології. США і НАТО не хочуть жодного конфлікту з Росією", - сказав американський президент.

"Насправді за 60 років ми разом в НАТО не завойовували нових територій, але були разом для того, аби наші народи були вільними. Але що ми завжди будемо робити - це триматися нашого непорушного зобов'язання - Статті 5 (Договору НАТО), захищаючи суверенітет і територіальну цілісність наших союзників. І в цьому зобов'язанні ми не захитаємось", - додав Обама.

Він зауважив, що нині літаки НАТО патрулюють небо над балтійськими країнами і Альянс також посилив присутність в Польщі і далі готовий нарощувати присутність в регіоні в разі потреби.

"Звичайно, Україна - не член НАТО - частково через складну історію взаємин з Росією... З часом російський народ зрозуміє, що він не може досягти безпеки, заможності та бажаного статусу у світі з допомогою брутальної сили", - сказав Обама.

"Ось чому через всю тривалість кризи (у Криму) ми будемо поєднувати наш значний тиск на Росію з політикою відкритих дверей для дипломатії. І я вірю, що для України та Росії стабільний мир прийде через деескалацію, через прямий діалог урядів країн і з міжнародною спільнотою", - заявив американський лідер.