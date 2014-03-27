Донецький губернатор розвіяв міф про те, що Донбас годує Україну

12:09, 27 березня 2014
Політика
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Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута категорично спростував один з головних пропагандистських міфів про те, що Донбас годує всю Україну.

Оказывается, что нам госбюджет добавляет, и мы дотационные - Тарута

Про це він заявив в ході засідання колегії ДонОДА, - передає кореспондент "ОстроВа".

Читайте такожДонецький губернатор дав місяць на легалізацію копанок "Насправді, якщо запитати у кожного жителя, я думаю, що, напевно, кожен житель Донбасу скаже, що він годує Україну... У нас є міф, що Донецька область годує всіх", - сказав він.

"Але якщо дивитися на статистику, то виявляється, що нам держбюджет додає, і ми дотаційні", - підкреслив С.Тарута.

"Тому нам треба перестати бути дотаційними, починати себе годувати і забезпечувати наш розвиток", - резюмував губернатор.

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