Україна в неділю перейде на літній час
11:01, 28 березня 2014Політика
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В Україні 30 березня 2013 року о третій годині за київським часом переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед запроваджується літній час.
Годинник переведуть на годину вперед
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Читайте також"Укрзалізниця" підготувалась до переходу на літній часЗапровадження «літнього часу» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 “Про порядок обчислення часу на території України”.
Як повідомляв УНІАН, уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять у більш як 110 країнах світу.
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