Партія регіонів вижене Азарова та Клюєва
14:50, 28 березня 2014Політика
0 0
Колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова виключать зі складу Партії регіонів за завтрашньому з'їзді, якщо він не подасть заяву про вихід з партії самотужки.
Азарова виженуть з ПР / REUTERS
Про це заявив заступник голови партії Борис Колесніков, повідомляє кореспондент ТСН.
Також, за його словами, партквитка позбавлять Олександра Клименка, Андрія Клюєва, Сергія Арбузова та Едуарда Ставицького.
Нагадаємо, що сьогодні у своєму зверненні про виключення з лав партії попросив Віктор Янукович.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter