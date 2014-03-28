Партія регіонів вижене Азарова та Клюєва

Про це заявив заступник голови партії Борис Колесніков, повідомляє кореспондент ТСН.

Також, за його словами, партквитка позбавлять Олександра Клименка, Андрія Клюєва, Сергія Арбузова та Едуарда Ставицького.

Нагадаємо, що сьогодні у своєму зверненні про виключення з лав партії попросив Віктор Янукович.