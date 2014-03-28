Янукович обізвав нову владу "самозванцями" і закликав провести референдум

"Як президент, який з вами думками і душею, закликаю кожного розсудливого громадянина України - не дайте самозванцям вас використовувати! Вимагайте проведення референдуму про визначення статусу кожного регіону у складі України", - йдеться у зверненні Януковича до українського народу, що надійшло до ИТАР-ТАСС.

Тільки всеукраїнський референдум, а не екстрені дострокові вибори президента можуть значною мірою стабілізувати політичну ситуацію і зберегти суверенітет та цілісність України, вважає Янукович. Внесені в законодавство антиконституційні зміни, в тому числі й про вибори президента України "виключають можливість чесних виборів, коли б вони не відбулися", упевнений він.

"Нинішня так звана влада прийняла пакет законів, що прямо порушують Конституцію України. Ці закони були прийняті під тиском "майдану". Над багатьма народними депутатами і їх сім'ями відбувалися акти насильства, не кажучи вже про постійні погрози", - йдеться у зверненні колишнього українського диктатора.

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Він назвав "все, що відбувалося і відбувається в останні місяці в Україні" - "збройним державним переворотом, який був здійснений опозицією на зброю терористичних угруповань при повній підтримці деяких західних держав".

"Абсолютно логічно, що протест, який розгоряється на Південному Сході України - це природна реакція густонаселеного промислового краю на озброєний державний переворот", - заявив він. "Самозванці не мають мандату довіри українського народу, не мають права позбавляти кожного громадянина України його права голосу, шляхом внесення антиконституційних змін до законодавства, в тому числі й про вибори президента", - підкреслив Янукович.

"Анархія на вулицях нашої країни не має нічого спільного з демократією", - переконаний він. "Нехай хоч одна західна держава назве демократичними кроки, що вживаються нинішніми "управлінцями". Не думаю, що хто-небудь з європейських чиновників високого рангу публічно визнає нормальним розстріли та грабежі на вулицях їхніх держав, коли терористи називаються активістами, яким дозволено безкарно вбивати і грабувати людей", - сказав Янукович.

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Разом з тим Віктор Янукович переконаний, що повалення законної влади в Україні планувалося на Заході, і це-не перший приклад подібних сценаріїв. "Ми з вами знаємо, що майбутнє України вже давно вирішується далеко за її межами і далеко не демократичними способами, - йдеться у зверненні українського лідера. - Повалення законної влади планувалося на Заході як акція за рамками міжнародного права, і Україна - не перший приклад подібних сценаріїв".

"Лідери майдану прийшли до влади на плечах нацистських штурмовиків, - підкреслив Янукович. - Тисячі молодиків із стволами, що відчули смак слави і крові, почали роз'їжджати по всіх регіонах України, намагаючись встановлювати "новий порядок, займаючись грабунками, вбивствами, мародерством, рекетом, в тому числі, виконуючи замовлення конкуруючих кланів всередині "верхівки" майдану".

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"Ці озброєні "сотні" і неадекватне управління державними процесами в ту ж мить викликали реакцію народу - Україна втратила Крим", - заявив Янукович.

Колишній диктатор спробував ще раз пояснити причини, за якими було прийнято рішення не підписувати угоду про асоціацію з ЄС. "Ми поетапно піднімали зарплати, пенсії, реформували країну, наближаючи її до європейських стандартів, готувалися до підписання угоди про асоціацію, про зону вільної торгівлі з ЄС. Але в жовтні місяці виявили, що ці угоди не пройшли обов'язкові парламентські слухання за участю товаровиробників, - зазначив Янукович.

- І коли це питання почали форсувати, і інформація дійшла до галузевих профспілок, окремих великих підприємств, об'єднань товаровиробників, то для них це був шок. Адже ні для кого не було секретом, що наші сільгосптоваровиробники мали дотацію з бюджету в десятки разів нижче, ніж їхні колеги з Європи, для яких споживчий ринок України відкривався на 100 відсотків. В результаті наш український товаровиробник ставав неконкурентоспроможним. Потрібно було йти з власного споживчого ринку".

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"Росія попередила, що в разі підписання угоди з ЄС, вона буде захищати свій ринок і підніме для України митні збори, побоюючись реекспорту, - продовжує Янукович. - Таким чином, для українських підприємств, що працюють у сфері АПК і суміжних галузях, була реальна загроза зупинки, а значить і втрати робочих місць - це катастрофа! Враховуючи, що в АПК і суміжних галузях працює і утримується за їх рахунок 7 - 8 млн трудящих, це майже половина всього працездатного населення України.

Аналогічна проблема стосувалася практично всього машинобудівного комплексу України, транспортного машинобудування, енергетичного, військово-промислового комплексу та інших"

"У нас фактично не було іншого виходу, ніж запропонувати нашим партнерам з ЄС взяти паузу, провести тристоронні переговори у форматі ЄС, Україна та Росія, - підкреслив Янукович. - Пошукати в такому форматі взаємоприйнятний варіант відповідей на ті питання, які у нас виникли у наших торговельно-економічних відносинах".

"І я змушений був це зробити. Підписати в такому варіанті цю угоду я не міг - вона не відповідала національним інтересам України. Ця угода несла країні величезну кількість непоправних ризиків", - зазначив Янукович.

Також у зверненні до з'їзду "Партії регіонів" він попросив зняти з нього повноваження почесного голови партії і виключити його з неї.