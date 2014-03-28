Порошенко заявив, що йде в президенти

Петро Порошенко йде у президенти. Про це він сказав під час концерту у Вінниці, повідомляє Gazeta.ua.

О 20.07 він вийшов до людей і сказав: "Прийшов час жити по-новому. У першу чергу маємо побудувати таку країну, де будуть достойні Збройні сили, які захищатимуть суверенітет нашої держави. Маємо побудувати нові правоохоронні органи, які будуть захищати саме права та безпеку кожної людини. Створити такий інвестиційний клімат, щоб прийшли люди, які знають і вміють створювати нові робочі місця і платити податки. Шанс молоді, яка буде пишатися тим, що живе в Україні. Жити по-новому — це бути заможним, працьовитим і вільним у незалежній державі. Тому я прийняв рішення балотуватися на пост президента".

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Порошенко попросив у вінничан підтримки, на що люди почали скандувати "Порошенко!".

Він додав: "Я не зраджу".

Після цього він запропонував згадати Небесну сотню під пісню "Пливе кача".

Закінчив свій виступ гімном України, які заспівали всі присутні.

За кілька хвилин до виступу Порошенка, співачка Джамала заспівала кількома мовами. Після слів "Крим — це Україна" люди випусти у повітря жовті та блакитні кульки.