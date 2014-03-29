Крим вночі перейде на московський час

Відповідно до постанови нелегитимного кримського парламенту від 17 березня, з 30 березня рух залізничного, водного, повітряного міжміського автомобільного транспорту загального користування, а також робота міжміського телефонного, телеграфного зв'язку на території Республіки Крим здійснюються відповідно до московського часу.

На головному годиннику Криму - на вежі на залізничному вокзалі Сімферополя - стрілки переведуть раніше - о 22.00.

Перед цим, о 20.15, пройде концерт, на якому виступлять творчі колективи Сімферополя. «Шановні жителі і гості міста Сімферополя! Сьогоднішня ніч стане історичною. О 22.00 розпочнеться відлік нового часу, нової епохи в житті Криму і кожного кримчанина! Запрошуємо вас стати учасниками і свідками незабутнього моменту - переведення нашої Республіки на московський час», - йдеться в анонсі.

Як повідомлялося, в ніч на 30 березня Україна перейде на літній час - стрілки годинника необхідно буде перевести на годину вперед.