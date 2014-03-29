Януковича, Азарова та ще 4 осіб виключили із ПР
13:45, 29 березня 2014Політика
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Віктора Януковича, Миколу Азарова, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Валерія Коновалюка та Андрія Шишацького виключено з Партії регіонів.
Януковича виключили з ПР / Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам телефоном повідомив один із учасників з'їзду Партії регіонів, який проходить в Києві.
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За його інформацією, із 406 делегатів, присутніх на з'їзді, виключення вказаних осіб не підтримали 45 осіб, 28 утримались.
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