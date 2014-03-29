ПР ліквідувала ряд керівних посад у партії
14:00, 29 березня 2014Політика
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XIV з`їзд Партії регіонів, який відбувається сьогодні у Києві, вніс зміни у статут партії, ліквідувавши низку керівних посад.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат Нестор Шуфрич.
“Прийнято рішення про обрання структури іншої. Буде політрада і президія політради... Ліквідовані посади голови, почесного голови, першого заступника та заступників і голови політради партії”, - сказав Шуфрич.
Він поінформував, що зараз у засіданні з`їзду оголошено перерву, після чого на обговорення буде винесено кандидатури на пост президента України.
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