ПР ліквідувала ряд керівних посад у партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат Нестор Шуфрич.

“Прийнято рішення про обрання структури іншої. Буде політрада і президія політради... Ліквідовані посади голови, почесного голови, першого заступника та заступників і голови політради партії”, - сказав Шуфрич.

Він поінформував, що зараз у засіданні з`їзду оголошено перерву, після чого на обговорення буде винесено кандидатури на пост президента України.