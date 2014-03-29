Тігіпка занапастив ранній старт - Чечетов

Про це заявив перший заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов в коментарі Сегодня.uа.

"Кілька факторів, які не дали можливості Сергію Леонідовичу (обійти Добкіна - ред.). В тому числі, причина в тому, що він подав документи без офіційного затвердження партії. І хоча і Добкін, і Бойко, і Царьов також пішли як самовисуванці, у них була ситуація, яка змушувала їх так вчинити", - зазначив політик.

Читайте такожДобкін обіцяє повернути Крим Україні"Що стосується Тігіпка, то емоцій вистачало. Одні реагували більш емоційно, інші - більш стримано. Емоції були різні, але ніхто не аплодував такому рішенню Тігіпка", - підкреслив Чечетов.

За словами регіонала, люди люблять тих, хто здатний вести командну гру і хто здатний своє "я" придушити в інтересах команди.

"Це як у футбольній команді: гравець рветься на поле, а тренер говорить посидь - вийдеш у другому таймі", - пояснив він.

"А що стосується Добкіна, то всі відзначали його бійцівський і вольовий характер, незламність і націленість на перемогу. Ви самі можете переконатися, що в Харкові і області чистота. І який Харків зараз красень", - сказав регіонал.

"Я думаю, що висунення Добкіна погасить сепаратистські настрої, тому що на якийсь час виявилося, що прийшла влада, в якій не виявилося практично жодного представника південно-сходу. Не вважати ж такою Денисову, яка, незважаючи на кримську прописку, все політичне життя пов'язана з БЮТ і південно-сходу вона така ж своя, як я китаєць. І як раз прихід Добкіна, такого лідера, дасть розуміння, що є лідер, що буде захищати інтереси південного сходу. А південно-схід - це серце України, це індустріальне серце країни. Якщо воно перестане битися, Україна помре. І в Добкіні люди побачать того, хто здатний реально захистити інтереси жителів південного сходу. У той же час, він не буде ущемляти інтереси жителів Західної України", - резюмував Чечетов.

Як повідомлялося, раніше Партія регіонів на своєму з'їзді більшістю голосів висунула Михайла Добкіна єдиним кандидатом на президентських виборах.