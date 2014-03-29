Партія регіонів визначилася з кандидатом у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, за Добкіна проголосувало 315 делегатів, 12 висловились проти, утрималось 8.

Водночас за кандидатуру Юрія Бойка проголосували 15 делегатів з'їзду, за Сергія Тігіпка - 35, за Олега Царьова - 1. Тих, хто висловлювався проти чи утримувався, не було під час голосування за вказані кандидатури.

Читайте такожКличко запропонував висунути Порошенка єдиним кандидатом у президенти

Таким чином, Добкіна визначено єдиним кандидатлм від Партії регіонів на виборах президента України, які мають відбутися 25 травня.