Партія регіонів визначилася з кандидатом у президенти
15:19, 29 березня 2014Політика
1 0
Делегати з'їзду Партії регіонів прийняли рішення підтримати як єдиного кандидата від цієї політичної сили на пост президента України екс-голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.
ПР висуне Добкіна кандидатом у президенти
Як передає кореспондент УНІАН, за Добкіна проголосувало 315 делегатів, 12 висловились проти, утрималось 8.
Водночас за кандидатуру Юрія Бойка проголосували 15 делегатів з'їзду, за Сергія Тігіпка - 35, за Олега Царьова - 1. Тих, хто висловлювався проти чи утримувався, не було під час голосування за вказані кандидатури.
Читайте такожКличко запропонував висунути Порошенка єдиним кандидатом у президенти
Таким чином, Добкіна визначено єдиним кандидатлм від Партії регіонів на виборах президента України, які мають відбутися 25 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter