ЗМІ: Німецька поліція тренуватиме українців

Міністерство внутрішніх справ Німеччини перевіряє можливість спрямувати поліцейських інспекторів до України, повідомляє Deutsche Welle.

"Запит на здійснення підтримки надійшов нещодавно з Києва", - підтвердив речник міністерства німецькому виданню Focus у суботу, 29 березня.

Як ідеться в повідомленні, раніше міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр у телефонній розмові запропонував українському колезі Арсену Авакову "німецьку допомогу", наприклад, у підвищенні кваліфікації українських правоохоронців і з наданням відповідного обладнання.

Читайте такожПід МВС проходить пікет з вимогою змінити кадрову політику відомства Обговорювалась можливість спрямування до України представників Федерального відомтва кримінальної поліції для організації навчань. Німецьке міністерство зараз перевіряє умови для реалізації такої можливості.

Нагадаємо, раніше німецькі правоохоронці вже проводили тренінги для українських колег, зокрема, співробітників спецпідрозділу "Беркут".