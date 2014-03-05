У МВС Німеччини розповіли, як навчали український "Беркут"

У навчанні брали участь і бійці "Беркута" - для придбання навичок деескалації та забезпечення порядку під час великих спортивних заходів, повідомляє російська служба Deutsche Welle.

У 2009 році цій темі був присвячений спеціальний семінар, а в 2011 під керівництвом німецьких інструкторів були проведені два тренування для "Беркуту" та військовослужбовців внутрішніх військ України.

Після завершення європейської футбольної першості співпрацю німецьких і українських правоохоронців було припинено. Загалом, підрахували в МВС ФРН, у 2009 році було проведено п'ять семінарів на навколоспортивні теми для представників українських органів внутрішніх справ, у 2010 - сім, у 2011 - п'ять, 2012 - три і в 2013 - один.

Читайте такожУ "Ягуарі" розповіли, чому "Беркут" роздягнув Гаврилюка"Починаючи з літа 2012 року, жодних заходів у рамках співробітництва правоохоронних органів з боку Федерального відомства по кримінальних справах більше не проводилося", - йдеться у відповіді німецького МВС на запит DW. А з січня 2013 року всі звернення української сторони з цього приводу стали підлягати перевірці і санкції міністерств внутрішніх і закордонних справ.

"З огляду на політичні події, - сказано в листі МВС, - ніякі подальші заходи не плануються".