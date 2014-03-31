Аваков повідомив про першіх затриманих, причетних до масових вбивств на Майдані
3 квітня голова МВС Арсен Аваков має намір надати проміжний звіт про розслідування справи про масові вбивства в ході протестних акцій в центрі Києва.
Про це Аваков заявив на своїй сторінці в Facebook.
"У четвер, вважаю, будемо мати можливість з Генпрокурором і главою СБУ надати проміжний звіт про розслідування справи про масові вбивства. Покажемо і розповімо те, що не зашкодить процесу подальшого слідства. У тому числі - відкриємо інформацію і про затриманих підозрюваних", - заявив Аваков.
За його словами, затримані - "як зі складу правоохоронних органів, так і зі складу організованих кримінальних банд".
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Також Аваков згадав про справу Сергія Курченко.
"Вилучені МВС нафтопродукти в рамках розслідування махінацій компаній, які пов'язують з Курченко: процес слідства та виявлення активів – бензин, солярка, мазут, нафта - йде вглиб. У рамках справи нафтопродуктів по всій країні вилучено під 100 тис. тонн. І судячи з усього, ще далеко не фініш", - зазначив глава МВС.
За його словами, МВС має намір до 2 квітня підготувати проект постанови Кабінету міністрів, яким пропонується "продати все вилучене - пустити бензин в роботу, а арешт вже накласти на виручені гроші, розміщені в Нацбанку".
"Потім на підставі цього звернемося до суду - і зможемо віддати бензин в "народне господарство", - зазначив Аваков.
Також він повідомив, що в рамках цієї ж справи "зафіксували схему передачу Одеського НПЗ від компанії Курченко на користь одного з російських банків".
"Приступаємо до викриття шахрайства в рамках формальної процедури, щоб повернути власність заводу Україні", - заявив Аваков.
При цьому він запевнив, що "в найближчі 2 дні завершиться службове розслідування щодо інциденту під час затримання і загибелі Олександра Музичка (Сашка Білого).
"Усі матеріали і висновки будуть повністю доступні і опубліковані. В рамках встановленої законом процедури, свою перевірку проводить Генпрокуратура", - заявив глава МВС.