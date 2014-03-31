Аваков повідомив про першіх затриманих, причетних до масових вбивств на Майдані

Про це Аваков заявив на своїй сторінці в Facebook.

"У четвер, вважаю, будемо мати можливість з Генпрокурором і главою СБУ надати проміжний звіт про розслідування справи про масові вбивства. Покажемо і розповімо те, що не зашкодить процесу подальшого слідства. У тому числі - відкриємо інформацію і про затриманих підозрюваних", - заявив Аваков.

За його словами, затримані - "як зі складу правоохоронних органів, так і зі складу організованих кримінальних банд".

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Також Аваков згадав про справу Сергія Курченко.

"Вилучені МВС нафтопродукти в рамках розслідування махінацій компаній, які пов'язують з Курченко: процес слідства та виявлення активів – бензин, солярка, мазут, нафта - йде вглиб. У рамках справи нафтопродуктів по всій країні вилучено під 100 тис. тонн. І судячи з усього, ще далеко не фініш", - зазначив глава МВС.

За його словами, МВС має намір до 2 квітня підготувати проект постанови Кабінету міністрів, яким пропонується "продати все вилучене - пустити бензин в роботу, а арешт вже накласти на виручені гроші, розміщені в Нацбанку".

"Потім на підставі цього звернемося до суду - і зможемо віддати бензин в "народне господарство", - зазначив Аваков.

Також він повідомив, що в рамках цієї ж справи "зафіксували схему передачу Одеського НПЗ від компанії Курченко на користь одного з російських банків".

"Приступаємо до викриття шахрайства в рамках формальної процедури, щоб повернути власність заводу Україні", - заявив Аваков.

При цьому він запевнив, що "в найближчі 2 дні завершиться службове розслідування щодо інциденту під час затримання і загибелі Олександра Музичка (Сашка Білого).

"Усі матеріали і висновки будуть повністю доступні і опубліковані. В рамках встановленої законом процедури, свою перевірку проводить Генпрокуратура", - заявив глава МВС.