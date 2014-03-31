На чиновників Мінсоцполітики завели справу за недбалість на 4 мільйони - ГПУ

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні захисту прав і свобод дітей Генпрокуратури, результати наглядової діяльності прокурорів засвідчили поширеність порушень прав дітей-інвалідів, насамперед на відновлення здоров’я.Читайте такожГенпрокуратура скоротила свої витрати на 137 млн гривень - Махніцький

У зв’язку з цим Генпрокуратура провела перевірку законності використання Міністерством соціальної політики державних коштів, виділених для здійснення заходів із реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем.

Встановлено, що Мінсоцполітики понад 40 млн грн витратило на закупівлю 8 реабілітаційних комплексів для локомоторної терапії. Разом з тим, попри своєчасну оплату, їх введено в експлуатацію із запізненням на 4 місяці.

Як наслідок, за такі порушення постачальник мав би сплатити 4,4 млн грн штрафних санкцій. Однак посадовці міністерства відмовились від стягнення цих коштів і підписали акти виконаних робіт, де зазначили, що претензій до постачальника не мають.Читайте такожГПУ продовжить розслідування об’єктивно і неупереджено – Махніцький

За цим фактом службової недбалості посадових осіб Мінсоцполітики, через бездіяльність яких до державного бюджету не надійшли кошти у сумі 4,4 млн грн, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Крім цього, Генпрокуратура в інтересах держави заявила позов до суду про стягнення штрафних санкцій.