"Правий сектор" віддав ДАІ Chevrolet з автопарку Януковича

Представник «Правого сектору» Роман Хмара передав ключі від автомобіля Chevrolet Explorer Express з автопарку колишнього президента України Віктора Януковича начальнику Державтоінспекції України Анатолію Сіренку.

Про це повідомили УНІАН в Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

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«Міністерство внутрішніх справ позитивно розцінює цей вчинок «Правого сектору» та оцінює це як перший крок до дотримання принципів законності та співробітництва», - сказав Сіренко.

Як відомо, екс-президент України Віктор Янукович залишив Межигір'я, де є багато цінних речей.