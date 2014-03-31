"Правий сектор" віддав ДАІ Chevrolet з автопарку Януковича
19:27, 31 березня 2014Політика
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«Правий сектор» передав Державтоінспекції автомобіль з автопарку Януковича.
Автомобіль з автопарку Януковича передали Державтоінспекції
Представник «Правого сектору» Роман Хмара передав ключі від автомобіля Chevrolet Explorer Express з автопарку колишнього президента України Віктора Януковича начальнику Державтоінспекції України Анатолію Сіренку.
Про це повідомили УНІАН в Управління зв’язків з громадськістю МВС України.
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«Міністерство внутрішніх справ позитивно розцінює цей вчинок «Правого сектору» та оцінює це як перший крок до дотримання принципів законності та співробітництва», - сказав Сіренко.
Як відомо, екс-президент України Віктор Янукович залишив Межигір'я, де є багато цінних речей.
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