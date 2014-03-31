"Правий сектор" віддав ДАІ Chevrolet з автопарку Януковича

19:27, 31 березня 2014
Політика
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«Правий сектор» передав Державтоінспекції автомобіль з автопарку Януковича.

Автомобиль из автопарка Януковича передали Госавтоинспекции

Представник «Правого сектору» Роман Хмара передав ключі від автомобіля Chevrolet Explorer Express з автопарку колишнього президента України Віктора Януковича начальнику Державтоінспекції України Анатолію Сіренку.

Про це повідомили УНІАН в Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

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«Міністерство внутрішніх справ позитивно розцінює цей вчинок «Правого сектору» та оцінює це як перший крок до дотримання принципів законності та співробітництва», - сказав Сіренко.

Як відомо, екс-президент України Віктор Янукович залишив Межигір'я, де є багато цінних речей.

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