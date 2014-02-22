Працівники «Межигір`я» залишили територію резиденції

Як передає кореспондент УНІАН, на огорожі «Межигір`я» заввишки понад 10 м через кожних 20 м встановлено відеокамери, а зверху на паркані - дріт під електричною напругою.

Крім того, кореспондент УНІАН в одній із будок охорони знайшов покинутий рюкзак армійського зразка, в якому знаходяться, вочевидь, особисті речі охоронця: сигарети білоруського виробництва, хліб, кава, термос, ложки, сіль, а також якась їжа у банках.

Окрім того, у воді поруч із Межигір'ям було зафіксовано велику кількість документів невідомого змісту. Активісти просять надати човни для вилучення документів з води.